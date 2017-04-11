Азербайджан будет производить БПЛА c кумулятивным зарядом

2017-04-11 11:36 | www.oxu.az | 2

Во время апрельских боев широко использовался ряд изделий оборонного назначения местного производства. Новые виды продукции военного назначения азербайджанского производства сыграли важную роль в точном определении и уничтожении живой силы и боевой техники противника.

Как передает Oxu.Az, об этом министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов заявил на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

Министр заявил, что в настоящее время министерство ведет интенсивную работу по созданию беспилотника Zərbə KH (с кумулятивным зарядом), способного определять и уничтожать военные объекты противника на расстоянии 100 км.

«Также успешно завершены работы по созданию национальной бронированной машины «Tufan», продемонстрированной на международной оборонной выставке ADEX-2016 в сентябре прошлого года в Баку. В феврале текущего года с участием ведущих специалистов Минобороны и других силовых структур состоялась ее презентация», - отметил министр.

A.M.

