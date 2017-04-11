В России в 2018 году запланировали легализовать операции с биткоинами

2017-04-11 11:42 | www.oxu.az | 2

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что российские власти в следующем году могут легализовать банковские операции с криптовалютой, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Государство должно знать каждого участника финансовой операции», - заявил Моисеев в интервью агентству Bloomberg.

Лицам, принимающим участие в сделке, по его словам, надо «понимать, у кого они покупают и кому они продают», а для этого необходимы легализация и регулирование рынка.

Напомним, в феврале зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что криптовалюта для большей прозрачности должна стать национальной, тогда граждане смогут иметь госгарантии по операциям с ней.

Н.О.