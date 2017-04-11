Тратишь деньги, получаешь обратно!

2017-04-11 13:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Все клиенты Expressbank при осуществлении безналичных платежей посредством пластиковых карт Expresso получат шанс вернуть часть потраченной суммы обратно на свой счет, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Как и другие карты Expressbank, пластиковая карта Expresso участвует в проекте ExpressClub, по условиям которого клиенты получают возможность вернуть до 20 процентов от суммы безналичных платежей ("cash back"). Сумма "cash back" для предприятий, не являющихся партнёрами банка, составляет 0,3 процента.

Дополнительно к вышеперечисленному карта Expresso обладает такими преимуществами, как кредит со льготным периодом, возможность накопления, дополнительный доход, право свободного выбора дизайна карты, технология бесконтактных платежей. Баланс карты можно пополнять посредством личного кабинета и платежных терминалов ExpressPay. Также клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой SMS-Banking.

В сеть обслуживания “Expressbank” входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть - располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7031 AZN/USD.