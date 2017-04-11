Азербайджан и Россия обсудили ситуацию в Сирии

2017-04-11 13:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, речь об этом шла на консультациях по вопросам безопасности, которые провели в Баку Патрушев и Мехтиев, передает ТАСС.

"Николай Патрушев и Рамиз Мехтиев подчеркнули, что отношения России и Азербайджана имеют характер стратегического партнерства, двусторонний диалог неизменно отличается доверительностью и конструктивностью, - говорится в сообщении. - Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке, и, в частности, в Сирийской Арабской Республике".

Также рассматривались вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе взаимодействие на антитеррористическом треке и перспективы укрепления сотрудничества в области борьбы с незаконным перемещением товаров и людей через российско-азербайджанскую границу. Консультации прошли в рамках действующего Плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Азербайджана.

В завершение рабочей поездки в Баку Патрушев обсудил вопросы взаимодействия спецслужб двух стран с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана Мадатом Гулиевым.