ЦБА назвал объем проблемных кредитов

2017-04-11 11:52 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 марта 2017 года составил 1 млрд 556,4 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА) сообщает о том, что объем проблемных кредитов по сравнению с минувшим месяцем снизился на 76,7 млн манатов или 4,7%, в годовом исчислении увеличился на 226,9 млн манатов или 17,07%.

Отметим, что на 1 марта доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 9,8%, на начало года это соотношение составило 8,96%, на 1 марта 2016 года - 6,5%.

У.А.

