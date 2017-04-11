Блокада прорвана: Из Азербайджана в Россию отправились 120 грузовиков
2017-04-11 11:58 | www.oxu.az | 2
Транспортная блокада, вызванная протестами дальнобойщиков в Дагестане, начинает разрешаться.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на дагестанские СМИ, утром 10 апреля, по сведениям Ространснадзора по РД, из Азербайджана в сторону Ставропольского края отправились 120 груженых фур, среди которых есть и дагестанские грузоперевозчики. В сторону Баку отправилось 25 машин большегрузов.
Возле поселка Манас Карабудахкентского района остается порядка 80 машин.
Издание «РИА Дагестан» отмечает, что в Ространснадзоре по РД прошла встреча с руководителями фирм-грузоперевозчиков, на которой стороны пришли к договоренности приостановить акцию протеста против системы «Платон» во избежание дестабилизации в республике.
Н.О.