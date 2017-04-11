В Баку мужчина стал жертвой измены своей жены

2017-04-11 12:04 | www.oxu.az | 3

Стали известны подробности убийства, совершенного вчера в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Илькин Ахмедов 1992 года рождения, арендовавший жилье в поселке Бина Сураханского района, зарезал хозяина дома, Фиала Исмайлова 1991 года рождения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Осмотр тела показал, что убийца нанес жертве четыре ножевых ранения и перерезал горло.

Предварительное расследование показало, что И.Ахмедов оставался квартирантом в доме Ф.Исмайлова. Хозяин заподозрил квартиранта в связи со своей женой.

Вчера утром он вышел из дома, якобы идя на работу, но скоро вернулся домой. Он застал И.Ахмедова со своей супругой, в результате чего между мужчинами произошла драка. И.Ахмедов зарезал Ф.Исмайлова.

И.Ахмедов задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Э.А.

