Готовится генплан второго проекта соцжилья в Баку

2017-04-11 13:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время завершится разработка генерального плана по проекту строительства жилого комплекса в поселке Говсан, сказал журналистам во вторник директор Государственного агентства по жилищному строительству Азербайджана Самир Нуриев.

По его словам, после утверждения генерального плана начнется подготовка проектно-сметной документации.

Для строительства социального жилья в поселке Говсан выделен участок в 20 гектаров. Всего ожидается строительство трех тысяч квартир.

"Также мы планируем начать проектирование школы и детского сада", - добавил он.

Помимо этого, продолжил Нуриев, ведутся работы по созданию системы регистрации желающих приобрести социальное жилье. Процесс регистрации начнется с первого мая этого года.

Государственное агентство по жилищному строительству было создано в апреле прошлого года, в его подчинении также находится ООО MIDA. В настоящее время ведомство строит жилой комплекс для льготной категории населения в Ясамальском районе Баку, строительство которого завершится в середине следующего года. Ведомству уже выделен второй участок в Сураханском районе Баку (поселок Говсан), однако, строительные работы на этой территории еще не начались.

(Автор: Азад Гасанли)