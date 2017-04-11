Ограничивается автодвижение на проспекте Гейдара Алиева

2017-04-11 14:01 | www.apa.az | 2

Сегодня с 22:00 на вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева - от дорожного узла «Беюк Шор» в сторону центра города будут вестись работы по обновлению дорожной разметки.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО «Азеравтойол», работы планируется завершить до утра. Движение автотранспортных средств по вспомогательной дороге будет полностью ограничено и перенаправлено на главную дорогу. Кроме того, в связи с ремонтными работами с завтрашнего утра на улице Ибрагимпаши Дадашева в Бинагадинском районе Баку на два дня будет частично ограничено движение транспорта. Ограничение будет введено на участках, где будут идти ремонтные работы.