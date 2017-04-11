Тратишь деньги, получаешь обратно!

2017-04-11 12:15 | www.oxu.az | 2

Все клиенты Expressbank при осуществлении безналичных платежей посредством пластиковых карт Expresso получат шанс возвращать часть потраченной суммы обратно на свой счет.

Как и другие карты Expressbank, пластиковая карта Expresso участвует в проекте ExpressClub, по условиям которого клиенты получают возможность вернуть до 20% от суммы безналичных платежей (cash back). От средств, потраченных в предприятиях, не являющихся партнёрами «cash back» возврат составляет 0,3%.

В дополнение к вышеперечисленному карта Expresso обладает такими преимуществами, как кредит со льготным периодом, возможность накопления, дополнительный доход, право свободного выбора дизайна карты, технология бесконтактных платежей. Баланс карты можно пополнять посредством Личного кабинета и платежных терминалов ExpressPay. Также клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой SMS-Banking.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Э.А.

