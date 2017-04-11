В Баку проведен мастер-класс для участников второго Фестиваля буктрейлеров (ФОТО)

2017-04-11 13:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы проведен мастер-класс для участников второго Фестиваля буктрейлеров, сообщил Trend Life киноактер, учредитель фестиваля Руслан Сабирли.

На встрече с участниками фестиваля Руслан Сабирли рассказал о значении фестиваля, ответил на вопросы. Директор киностудии "Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов рассказал про успехи азербайджанского кино за последние годы, в том числе на международной арене, поделился планами на будущее. Композитор Азер Гаджиаскерли заострил внимание о важности использования музыки в кино и затронул вопросы использования оригинальных композиций. Известные режиссеры, заслуженные деятели искусств Эльчин Мусаоглы и Эльхан Джафаров, а также оператор Надир Мехтиев поделились своим опытом и советами, провели дискуссию с участниками фестиваля.

Фестиваль, который проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!", организован при поддержке министерства культуры и туризма и содействии Международного центра мугама. Финальный вечер пройдет в Международном центре мугама 21 апреля.

Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля. Денежные призы за первое, второе и третье место - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно.

Главная цель - пропаганда книг и их чтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению книг, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Буктрейлеры - это видеоролики, которые включают в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, или короткий фильм о содержании книги, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

С условиями участия и получить дополнительную информацию можно на сайте фестиваля www.booktrailer.az и на Facebook cтранице www.facebook.com/BooktrailerFest

По всем вопросам можно обращаться: festival2017@booktrailer.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов.Фото: Асиф Баширов)