Объявлен прием инвестпроектов для развития Шабранского района Азербайджана

2017-04-11 13:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Шабранского района, сообщает во вторник Минэкономики.

По итогам делового форума в Шабранском районе НФПП счел целесообразным прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по строительству крупных зерноводческих, бахчевых, пчеловодческих и тепличных хозяйств, хозяйств по племенному животноводству, производству сои, предприятий по производству хлеба и трехзвездочного отеля.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)