Мадат Гулиев встретился с Николаем Патрушевым

2017-04-11 14:02 | www.apa.az | 3

Начальник Службы Государственной Безопасности Азербайджана (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев встретился с делегацией во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью СГБ, на встрече М.Гулиев проинформировал об успешно проводимых в стране реформах в сферах государственного строительства и правоохраны, социально-экономическом развитии и принятых мерах по усилению безопасности и стабильности, которые являются залогом развития.

В свою очередь, Н.Патрушев сообщил, с целью создания благоприятных условий для успешной политики стабильности, безопасности и развития, проводимой под руководством глав России и Азербайджана, очень важно расширение сотрудничества и связей между соответствующими органами каждой из стран в борьбе с общими угрозами.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности и по другим вопросам.