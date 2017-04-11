На МИД РФ подали иск из-за отказа рассказать о встречах посла в США

2017-04-11 12:22 | www.oxu.az | 3

Российское издание «Медиазона» подало иск в суд на министерство иностранных дел России в связи с отказом возглавляемого Марией Захаровой департамента информации предоставить сведения о деятельности российского посла в США.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказал BBC главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

По его словам, иск «Медиазоны» связан с тем, что российское ведомство отказалось предоставлять запрошенную информацию о содержании разговоров российского посла в США Сергея Кисляка с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом во время их встреч в 2016 году.

Издание утверждает, что их запрос, адресованный в департамент Захаровой, в первый раз был проигнорирован. На второй запрос «Медиазоне» ответили, что «график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и, по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона, не могут предаваться огласке без согласия всех их участников».

По мнению издания, позиция МИД нарушает закон о СМИ, в 39 статье которого указано, что в ответ на направленный в ведомство или организацию запрос информации от зарегистрированного СМИ - письменный или устный - ведомство обязано эту информацию предоставить.

В иске «Медиазоны» содержится требование обязать МИД ответить на вопрос.

Н.О.