Польша назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)

2017-04-11 13:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сферах оборонной промышленности, морского транспорта, туризма, сказал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во вторник на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает МИД Азербайджана.

Польша считает привлекательными транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, которые реализуются с участием Азербайджана, отметил министр.

На встрече стороны отметили удовлетворение нынешним уровнем отношений двух стран, провели обмен мнениями по перспективным сферам будущего сотрудничества.

Польша придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном, сказал Ващиковский.

За 20 лет со времени установления дипотношений между двумя странами создана солидная договорно-правовая база, состоящая из 35 документов, еще 12 двусторонних документов по сотрудничеству находятся на стадии рассмотрения.

Министры также отметили роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, межпарламентской группы дружбы и политических консультаций в развитии сотрудничества двух стран.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с визитом в Польше. В рамках визита он примет участие во встрече глав МИД стран-членов «Восточного партнерства» и Вышеградской группы.