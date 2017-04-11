Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

2017-04-11 13:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Северный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 13-17 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных районах прогнозируются снег, туман. Ветер западный.

Ночью - 5-10, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.

Нестабильная погода сохранится до второй половины дня 12 апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова)