Министр обороны Азербайджана встретился с послом Чехии

2017-04-11 14:07 | www.apa.az | 3

11 апреля министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в нашей стране Витезславом Пивонькой.



Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны, министр, затронув военно-политическую ситуацию в регионе, отметил, что в результате продолжающейся по сей день захватнической политики Армении, мирный процесс замедлился и затягивание переговоров отрицательно влияет на обстановку в регионе в целом.



В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию связей в военной, военно-технической сфере и были обсуждены другие интересующие стороны вопросы.