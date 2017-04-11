Премьер-министр Кореи направил письмо президенту Азербайджана

2017-04-11 14:16 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Кореи, временно исполняющий обязанности президента страны Хван Гёан направил президенту страны Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Искренне поздравляю Вас с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея. Пользуясь возможностью, от имени народа и государства Кореи передаю искренние приветствия президенту и народу Азербайджанской Республики».