Патрушев возложил венок к могиле Гейдара Алиева – ФОТО

2017-04-11 12:27 | www.oxu.az | 2

Делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым 11 апреля возложила венок к памятнику Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как передает Oxu.Az, также был возложен венок к могиле академика Зарифы Алиевой.

Затем российская делегация посетила Аллею шехидов. Была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок к памятнику «Вечный огонь».