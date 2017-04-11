Мужчина застрелился в отделении полиции Лянкяранского района

2017-04-11 12:31 | www.oxu.az | 2

В отделении полиции Лянкяранского района произошло самоубийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, человек, подозреваемый в ограблении и убийстве, покончил с собой в камере временного содержания.

По предварительной версии, задержанный, имя которого пока не разглашается, ударил полицейского, выхватил у него пистолет и застрелился.

Отметим, что 18 марта в селе Холмили неизвестный или неизвестные напали на дом, нанеся тяжелые травмы хозяину дома, 67-летнему Вахабу Сафарову. Мужчина скончался в больнице.

По факту в прокуратуре Лянкяранского района ведется расследование.

А.С.

