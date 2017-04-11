Командующий ВМС Турции находится с официальным визитом в Азербайджане
2017-04-11 13:51 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-морскими силами Турции адмирал флота Бюлент Бостаноглу прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает во вторник минобороны Азербайджана
В рамках визита запланирована встреча адмирала в министерстве обороны.
В том числе программой визита предусмотрено ознакомление делегации, возглавляемой Бостаноглу, с Азербайджанским высшим военным училищем имени Гейдара Алиева.
Визит продлится до 14 апреля.