Мир стал больше прислушиваться к позиции Азербайджана - депутат

2017-04-11 13:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Укрепление международного авторитета Азербайджана, стало одной из ключевых тем, к которой привлек внимание Президент Ильхам Алиев во время выступления на заседании Кабмина, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом квартале 2017 года, и предстоящим задачам, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Депутат отметил, что за последние три месяца Азербайджан продолжил активный внешнеполитический курс. «Визиты семи глав государств в Азербайджан за этот период наглядно свидетельствуют о растущем авторитете нашей страны на международной арене. В то же время за этот период в Азербайджане были проведены международные мероприятия, в которых участвовали бывшие и нынешние главы государств и правительств, влиятельные общественно-политические деятели», - отметил Насиров.

По словам депутата, эти международные мероприятия показывают, что Азербайджан – пространство, где обсуждаются вопросы, определяющие мировую повестку, и где осуществляется поиск путей решения глобальных проблем. Из столицы Азербайджана миру направляются только послания мира и спокойствия. «Проведение Азербайджаном таких мероприятий на фоне чрезвычайно сложных процессов, происходящих как в мире, так и в регионе, имеют особый смысл и значение. В первом квартале этого года Азербайджан продолжил внешнеполитический курс, опирающийся на многовекторную, сбалансированную и наступательную тактику, и к позиции Азербайджана стали больше прислушиваться в мире. В то же время увеличилось число друзей нашей страны, защищающих позицию Азербайджана», - подчеркнул депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)