Suriye'de 2 Rus askeri hayatını kaybetti

2017-04-11 15:30 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Suriye'de militanların saldırısı sonucu 2 Rus askerin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Cumhuriyeti'nde, militanların saldırısı sonucunda 2 Rus asker öldü. Askerlerin ölümüne sebep olan bir mayının patlamasıydı. Askeri doktorlar, (aynı saldırıda) yaralanan 1 Rus askerin hayatını kurtarmak için savaşıyor."

​Ayrıca, Suriyeli askerleri eğittiği belirtilen profesyonel Rus askerlerin ve bir askeri danışmanın havan topu ateşi altında kaldığı da kaydedildi.

Açıklamaya göre, ölümlerinin ardından askerlere madalya verilecek.