Президент Ильхам Алиев принял Абдуллу Гюля

2017-04-11 14:26 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем.

Как сообщает АПА, глава государства с удовлетворением вспомнил встречи с А.Гюлем в Баку, Турции и других странах.

Отметив, что «Азербайджан всегда у нас в душе, в нашем сердце», А.Гюль с удовлетворением подчеркнул, что в Турции премьер-министры и президенты, в числе которых он сам, первые зарубежные визиты совершают в Азербайджан.

А.Гюль сказал, что каждый свой приезд в нашу страну он становится свидетелем стремительного развития Азербайджана, который стал еще красивее.

В свою очередь, Ильхам Алиев подчеркнул важность ставших традиционными взаимных визитов между двумя странами.

Во время беседы глава государства довел до сведения гостя информацию о крупномасштабных реформах, которые проводятся в Азербайджане в различных областях.