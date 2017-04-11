Министр: «Вопрос штрафов за задержанные отчеты будет рассмотрен отдельно»

2017-04-11 14:27 | www.apa.az | 3

Согласно новым правилам, вступившим в силу с апреля этого года, квартальные отчеты по обязательному государственному социальному страхованию должны представляться посредством карты электронной подписи или мобильной подписи. Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

«Как известно, внесены изменения в закон «О трудовых пенсиях». Согласно изменениям, трудовая пенсия теперь будет назначаться в соответствии с суммой средств, накопленных на индивидуальном счете. Понятия базовой части уже нет. Поэтому, если раньше предоставлялись два разных отчета, то сейчас осуществляется переход на принцип единого отчета. То есть, работодатели при предоставлении отчетов об обязательном государственном социальном страховании будут указывать в нем разделы по каждому сотруднику. В результате вступления закона в силу применяется принцип единого отчета».

Министр добавил, что если до 20 апреля в предоставлении отчетов по I кварталу возникнут проблемы и задержки, то вопрос применения штрафов будет рассмотрен отдельно. «Если работодатель перечислил по социальному страхованию 100 тыс. манатов за 15 сотрудников, то он должен указать в отчете разделы по каждому сотруднику отдельно. Цифры в нашей базе данных показывают, что ранее выплаченные в больших суммах страховые взносы не разделены по сегодняшний день. Но при выходе на пенсию, человек будет получать ее в соответствии с накопленной суммой на своем счету. Поэтому важно применение единой отчетности».