Берлинская школа запретила учительнице носить крестик

2017-04-11 12:35 | www.oxu.az | 2

Учительнице в государственной школе в Берлине запретили носить крестик на шее.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом рассказал местный пастор берлинским газетам.

Священник Карстен Минкнер рассказал журналистам, что женщина на встрече с ним предоставила ему письменное распоряжение директора школы берлинского района Веддинг.

Сообщается, что Синод местной евангелической церкви начал расследование инцидента.

Руководство школы потребовало от учительницы снять крестик, ссылаясь на закон, запрещающий госслужащим носить религиозные символы на работе, отмечает Berliner Zeitung.

Споры о том, можно ли носить религиозные символы в рабочее время, ведутся по всей Европе.

Н.О.