Назарбаев будет лишать гражданства террористов

2017-04-11 12:40 | www.oxu.az | 2

Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в террористическую группировку «Исламское государство».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил президент страны Нурсултан Назарбаев.

«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера», - сказал он в эфире телеканала Мир24».

По словам Назарбаева, в данный момент в рядах боевиков ИГИЛ насчитывается около 500-600 выходцев из Казахстана. Всего из стран бывшего СССР к группировке присоединились порядка 5 тысяч человек.

«Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГИЛ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», - пояснил глава Казахстана.

Н.О.