Ограничивается автодвижение на двух дорогах Баку

2017-04-11 13:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 на вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева - от дорожного узла «Беюк Шор» в сторону центра города будут вестись работы по обновлению дорожной разметки, сообщили во вторник в ОАО «Азеравтойол». Работы планируется завершить до утра.

Движение автотранспортных средств по вспомогательной дороге будет полностью ограничено и перенаправлено на главную дорогу.

Кроме того, в связи с ремонтными работами с завтрашнего утра на улице Ибрагимпаши Дадашева в Бинагадинском районе Баку на два дня будет частично ограничено движение транспорта. Ограничение будет введено на участках, где будут идти ремонтные работы.

С целью регулирования движения автотранспортных средств в Баку продолжаются работы по обновлению горизонтальной и указательной дорожной разметки и пешеходных «зебр».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)