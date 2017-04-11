Президент Ильхам Алиев - настоящий государственный деятель – Владимир Соловьев

2017-04-11 14:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев в прямом эфире передачи "Прямой контакт" на Вести.FM рассказал о своей поездке в Баку, где его принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Соловьева, целью поездки была именно встреча с Президентом Ильхамом Алиевым.

Российский журналист отметил, что Президент Ильхам Алиев - блестяще образованный, умный, бесспорно, политик, причем другой тип политика – настоящий государственный деятель.

"Встреча с Президентом состоялась ровно в 10:00, он уже был на рабочем месте, и меня удивило, что Президент Ильхам Алиев выглядел намного моложе, чем на своих фото, – высокий, доброжелательный. Беседа была очень откровенной, и я хотел бы поблагодарить Президента за разговор, он произвел на меня очень хорошее впечатление", - признался журналист.

Соловьев подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев прошел непростую школу жизни.

"Он чувствует колоссальную ответственность перед страной. Мы обсуждали прошлое, и мне было приятно, что наши оценки многих этапов современной истории России и политических деятелей были сходны. Отмечу, что я не услышал ни одного уничижительного слова по отношению к руководителям Армении. То есть, у каждого есть свои жесткие позиции, диаметрально противоположные, но они не переходят грань вежливости и достойного поведения", - сказал он.

По словам Соловьева, Президент Ильхам Алиев дает жесткие оценки политическому исламу, никакого заигрывания с ним нет даже близко.

"Для Президента Азербайджана вопрос принадлежности Карабаха принципиально стоять не может, никакой другой позиции у него быть не может. Затем речь зашла об оккупированных регионах. Моя позиция однозначна – недопустимость военного решения. Президент Ильхам Алиев сказал, что в военном плане Азербайджан сегодня может решить любую задачу, и видит все, что происходит в Карабахе ", - отметил журналист.

Продолжая рассказ, он обратил внимание, что более всего в ходе беседы его удивили спокойная сила и настрой на позитив Президента Ильхама Алиева.

"Когда мы говорили о партнерских отношениях с Россией, и я сказал, что Россия Азербайджан никогда не предаст, он возразил мне – "Это Путин никогда не предаст". И мне нечего было возразить", - сказал Соловьев.

В целом говорить с Президентом Ильхамом Алиевым было очень интересно, сказал Соловьев, добавив, что Президент Азербайджана – блестящий семьянин, красивый, умный, очень глубокий, образованный и ощущающий колоссальную ответственность перед страной и своим отцом государственный деятель.

По словам Соловьева, его давно готовили к поездке в Азербайджан.

"Дороги в Баку безупречны. Видно, что в город вложены большие деньги, он очень ухоженный. В Баку есть несколько настоящих произведений архитектурного искусства, в том числе знаменитых архитекторов, в частности Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид, реально красивый", - сказал он.

По словам Соловьева, все с ним были безупречно вежливы и доброжелательны.

Касаясь вопроса арестованного блогера Александра Лапшина, задержанного за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, и гражданина России Марата Уелданова, задержанного за хранение и распространение наркотиков, Соловьев отметил: "Мне было сказано, что к этим людям проявляется безупречная вежливость, но они нарушили законы Азербайджана и должны ответить по закону".

(Автор: Эльмира Таривердиева)