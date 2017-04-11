Отложено судебное заседание по делу Всероссийского азербайджанского конгресса

2017-04-11 12:43 | www.oxu.az | 2

Назначенное на сегодня заседание Верховного суда России в связи с иском Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) перенесено на 25 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, причиной послужило то, что представитель министерства юстиции России не явился на заседание.

Отметим, ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста АПА сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации:

«Во время контрольно-проверочных мероприятий, проводимых министерством юстиции, выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 9 марта этого года министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный суд.

Напомним, что Всероссийский азербайджанский конгресс был создан в 2001 году.

Н.О.