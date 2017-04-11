Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

2017-04-11 12:46 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Но ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Северный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 7-9, днем 13-17, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 55-65%, днем 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в горных районах – снег, туман. Днем в основном без осадков. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11градусов тепла.

Согласно предупреждению, нестабильная погода сохранится до полудня 12 апреля.

Н.О.

