Глава Службы госбезопасности Азербайджана встретился с секретарем Совбеза России

2017-04-11 14:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев встретился с делегацией, руководимой секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщили Trend во вторник в отделе по общественным связям СГБ.

Генерал-лейтенант Мадат Гулиев проинформировал о реформах, успешно проводимых в стране в сферах государственного строительства и правовой защиты под руководством Президента Ильхама Алиева – достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего исторические заслуги на пути прогресса Азербайджана, о социально-экономическом развитии и мерах, осуществляемых по укреплению стабильности и безопасности.

Николай Патрушев отметил важное значение расширения связей сотрудничества соответствующих органов двух стран в борьбе с общими угрозами с целью создания благоприятных условий для политики, проводимой под руководством глав государств России и Азербайджана во имя прогресса двух народов.

На встрече был проведен обмен мнениями также по другим вопросам, касающимся перспектив взаимного плодотворного сотрудничества в сфере безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова)