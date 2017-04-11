Страны G7 не приняли решения о санкциях против России

2017-04-11 14:49 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече глав МИД стран «Большой семерки» в Лукке не было принято решение о санкциях в отношении России и Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Рейтер.

В свою очередь, агентство Блумберг сообщает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы вообще не обсуждали.

Эйро отметил, что все страны G7 согласны в том, что президент Сирии Башар Асад не может быть частью будущего страны. Глава МИД Франции также подчеркнул, что первым шагом к урегулированию в Сирии должно быть прекращение огня, которое регулировалось бы международным сообществом.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России. Как пишет Sun, британский министр хочет, чтобы после химатаки в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и вывести войска из страны. В случае отказа Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, отмечает газета.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 пострадавших в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в случившемся Дамаск. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат.