Стала известна причина произошедшего в Диярбакыре взрыва – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-11 12:51 | www.oxu.az | 2

Стало известно, что врыв произошел в поселке Баглар, во вспомогательном здании полицейского управления Диярбакыра в мастерской по ремонту бронированных автомобилей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, взрыв произошел во время ремонта спецтехники по разгону демонстраций.

Здание мастерской разрушено, на место происшествия прибыли спасатели.

Телеканал NTV сообщил, что 4 человека пострадали, 1 из них находится в тяжелом состоянии.

12:23

Мощный взрыв прогремел в районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство DHA.

На место происшествия прибывают полиция и машины скорой помощи. Сообщается о нескольких раненых. Официальной информации о ЧП пока нет.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.

Н.О.