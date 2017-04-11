Массовая драка в Баку: Двое раненых – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-11 12:54 | www.oxu.az | 2

В Баку в результате массовой драки пострадали двое.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Так, перед жилым зданием на улице Асифа Магеррамова произошла драка с участием четырех человек. В результате Хансу Гасанов (1990 г.р.) и Сабухи Агаев (1988 г.р.) получили ножевые ранения.

Х.Гасанов потерял много крови и был доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени М.Миргасымова. Его состояние оценивается как тяжелое. С.Агаев помещен в Клинический медицинский центр №1.

По факту в 19-м отделении полиции Насиминского района ведется расследование.

Отметим, что инцидент произошел перед оздоровительным центром «Edem». В ходе инцидента был сломан принадлежавший центру плафон.

А.М.

