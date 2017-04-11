США не допустят попадания химоружия в руки террористов в Сирии - Тиллерсон

2017-04-11 15:14 | www.trend.az | 3

Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы запасы химического оружия, якобы имеющиеся в распоряжении сирийских властей, попали в руки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и других экстремистов. Об этом, как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи глав МИД стран G7.

Тиллерсон отметил также, что США не могут позволить, чтобы в Сирии имели место новые случаи использования химического оружия. По его словам, нельзя допустить, чтобы использование химоружия где бы то ни было в мире стало "нормой".