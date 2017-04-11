Тиллерсон: «США не допустят повторного использования химоружия в Сирии»

2017-04-11 15:05 | www.apa.az | 2

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, госсекретарь также подчеркнул, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки террористической организации «Исламское государство».

Напомним, в ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.