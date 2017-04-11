Украинское отделение Международного общества прав человека присоединилось к Платформе Мира

2017-04-11 15:08 | www.apa.az | 3

Председатель Украинской секции Правления Международного общества прав человека (МОПЧ) Андрей Сухоруков, сделал заявление, в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится: «Считаю важным скорейшее прекращение кровопролития и мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств.

Очень важно выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ направленных на мирное урегулирование конфликта.

Два народа когда-то имели теплые добрососедские отношения, сформированные в результате многовекового мирного сосуществования. По причине нерешенности конфликта, на сегодняшний день, представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Я отмечаю это с огромным сожалением.

Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования людей и решение затянувшихся конфликтов. Люди на земле должны жить в мире и безопасности – это фундаментальное право каждого человека.

По причинам указанными выше, от имени организации, которую я представляю, хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»