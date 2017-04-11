Гусман: Я указал ребятам из «Сборной Баку», в чем их проблема

2017-04-11 13:00 | www.oxu.az | 2

Команда КВН «Сборная Баку», выступив в четвертьфинале Высшей лиги Клуба Веселых и Находчивых, не смогла пройти в полуфинал, потому что по итогам голосования заняла пятое место. Эта новость очень расстроила бакинских болельщиков, которые ждали победы от азербайджанских кэвээнщиков.

Как передает Oxu.Az, директор Азербайджанской лиги КВН и «Сборной Баку» Джавид Шахбазбеков в интервью Sputnik-Азербайджан признался, что современный КВН отличается от того, что был раньше, а это понять могут не многие.

По его словам, в первом сезоне КВН прежде всего команды стремятся занять и закрепить стабильное место в Высшей лиге и обозначить стиль, в котором они будут выступать дальше, и «Сборной Баку» удалось все это сделать.

«Очень жаль, что нашей команде не удалось попасть в полуфинал Высшей лиги, и на это есть много объективных и субъективных причин. Одна из них — то, что ребята были полностью поглощены подготовкой к открытию первой игры Азербайджанской лиги КВН четвертого сезона, который состоялся во Дворце Гейдара Алиева 1 апреля. Именно в процессе подготовки к открытию они узнали, что «Сборная Баку» будет выступать в первом четвертьфинале Высшей лиги. Эта новость стала для них неожиданностью, потому что по правилам команды, которые играют в третьей или четвертой игре одной восьмой, выступают во второй или третьей игре четвертьфинала», - отметил он.

Причин сейчас можно найти много, но самое главное, считает Шахбазбеков, нужно быть смешнее и лучше других.

«Для нас лестно, что Юлий Соломонович сравнивает нашу команду со своим коллективом. Понятно, что мы сегодня им пока уступаем, но как он заметил, у нас есть пятьдесят лет на то, чтобы исправить ситуацию», - сказал Шахбазбеков.

На вопрос, не обидели ли азербайджанских КВН-щиков слова Гусмана, Шахбазбеков отметил, что пусть его слова оценивают наши граждане, соотечественники.

Sputnik-Азербайджан также обратился к Юлию Соломоновичу Гусману, чтобы узнать его мнение о выступлении команды «Сборной Баку».

По словам бессменного члена жюри КВН, азербайджанская команда подготовлена очень плохо, и он много раз говорил с нашими ребятами по этому поводу, но итог на виду. Он считает, что они хорошие, способные, но им нужна помощь.

«Если город не будет жить КВН-ом, не будет его чувствовать, как насущную потребность для культуры, искусства, то Баку будет трудно продвигаться на российской и мировой арене этой игры. Без помощи им не обойдись. Я знаю, что им помогает министерство молодежи и спорта Азербайджана, за них болеют бакинцы, но когда команда Анара Мамедханова играла в нее, то город жил КВН-ом», - сказал Гусман.

Самой большой проблемой того, что КВН в Баку не развивается, Юлий Соломонович считает то, что бакинской молодежи эта игра совершенно не интересна и прежде всего нужно исправить эту ситуацию.

Н.О.