Александр Лапшин подал апелляцию на решение Насиминского суда

2017-04-11 15:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Задержанным блогером Александром Лапшиным была подана апелляция на решение Насиминского районного суда Баку относительно продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца. Об этом сообщил Trend адвокат Александра Лапшина - Эдуард Чернин.

По словам адвоката, он встретился со своим подзащитным, проявив интерес к условиям его содержания.

Лапшин отметил, что у него нет жалоб к условиям содержания.

Решением Насиминского районного суда Баку от 7 апреля на три месяца продлен срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Александра Лапшина.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.