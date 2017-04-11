Проект новой Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом находится на стадии согласования - минобразования

2017-04-11 15:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проект новой Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом находится на стадии согласования с рядом государственных органов, сказал во вторник журналистам замминистра образования Джейхун Байрамов.

В рамках Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы право на получение образования в ведущих вузах мира получили более 3 500 студентов.

«1589 из них, завершив образование, вернулись в Азербайджан. Многие из них работают в государственных учреждениях, большая часть – в частном секторе. Отрадно, что молодежь, получившая магистерское образование за рубежом, занимается педагогической деятельностью в различных вузах Азербайджана», - сказал Байрамов.

По его словам, в ближайшие два года выпускники предыдущей Госпрограммы завершат свое образование.

(Автор: Ильхама Исабалоаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)