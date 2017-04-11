В Сирии в результате атаки боевиков погибли двое российских военнослужащих

2017-04-11 15:23 | www.apa.az | 2

Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии, еще один ранен.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство обороны.

«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные контрактной службы находились в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником. Они подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков.

«Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам», — добавили в Минобороны.