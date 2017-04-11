В Иране стартовали президентские выборы

2017-04-11 13:15 | www.oxu.az | 2

В Иране официально объявлен старт президентским выборам.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на тегеранское бюро АПА, сегодня утром началась регистрация кандидатов на президентских выборах.

Регистрация будет длиться 5 дней, после чего Совет стражей конституции в течение 5 дней будет проверять полномочия зарегистрированных кандидатов.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что поручил всем исполнительным органам начать регистрацию кандидатов:

«Хочу обратиться к народу с заявлением о том, что МВД, Совет стражей конституции и парламент подготовили программу для проведения выборов в соответствии с законом. Согласно результатам опросов, активность избирателей составит 60 процентов. Я же прогнозирую 70-процентную активность. Надеюсь, что выборы пройдут в спокойной обстановке».

Н.О.