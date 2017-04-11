Мири Юсиф выступит с концертом в Турции

2017-04-11 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Мири Юсиф выступит с сольным концертом "Dön geriyə" (Возвращайся) 8 июня в Fulya Sanat Merkezi города Стамбул (Турция), сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.

Мири Юсиф также выпустит в Турции свой новый альбом, в который наряду с азербайджанскими композициями войдут две турецкие песни.

Мири Юсиф (Мирбабаев Мир Юсиф Мир Гейдар оглу) родился27 октября 1977 года в Баку. Музыкальная карьера началась в 1996-м году в популярной рэп-группе «Dəyirman». В 2005 году с началом соло карьеры Мири Юсиф стал исполнять песни в стиле этник, регги, рок, шансон, R&B, джаз и фламенко.. Выпустил пять альбомов Avara (2006), Karma (2010), Karvan EP (2011), Nirvana (2012), Ağ Qarğa (2013), снял несколько клипов , провел более десяти соло-концертов, в том числе в России и Канаде, отмечен национальными премиями в области эстрадного искусства.

(Автор: Вугар Иманов)