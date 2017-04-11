Президент «Роснефтегаза»: «Нафталанская нефть лечит рак»

2017-04-11 15:50 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент нефтегазовой корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников журналу «Регионы России». «Есть проект по добыче медицинской нефти. Такую раньше только в Азербайджане (Нафталане – ред.) добывали и лечили людей. Были даже курорты, куда приезжали иностранцы. Мы с Нестеровым (академик Иван Нестеров – ред.) съездили в Азербайджан. Оказалось, что свою нефть они уже почти не добывают. Выяснили мы свойства этой знаменитой нефти, провели эксперименты на нашем месторождении на Ямале. Наша нефть оказалась не хуже! Провели серию медицинских исследований, – она действительно лечит. Подписали договор с институтом имени Сеченова, чтобы эти свойства нефти исследовать. Но там такая бюрократия, что опять лет десять пройдет, пока эта нефть в виде лекарства попадет к людям. А мы весь мир можем вылечить. И без всяких импортных лекарств. Но чтобы этот проект реализовался, нужно опять сделать так, чтобы президент топнул ногой. Без этого, без такого личного участия у нас ничего не работает».

Он добавил, что такая нефть даже лечит рак: «Если по-простому объяснять, то раковая опухоль растет из-за того, что есть свободные электроны, у которых нет пары. А в нефти есть такие же свободные электроны, которые составят пару раковым электронам. И это действительно работает».