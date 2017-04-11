Абоненты Bakcell в районах Азербайджана будут говорить бесплатно после третьей минуты

2017-04-11 16:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила новый более выгодный тариф- YeniDoğma.

Пользователи данного тарифа будут говорить бесплатно после третьей минуты разговора внутри сети. Минута разговора в течение первых трех минут составляет 0,04 маната. Минута разговора вне сети в новом тарифе также составляет 0,04 маната.

Чтобы воспользоваться этим выгодным предложением, абонентам достаточно набрать *138#5#YES или приобрести новый номер с тарифом YeniDoğma. Все абоненты CIN и Klass могут мигрировать свои номера в данный тариф.

Бесплатные звонки внутри сети предоставляются с четвертой минуты до 30 минуты разговора, после чего начинается новый цикл и для получения очередных бесплатных минут абоненту нужно заплатить за следующие три минуты звонка. Эта система тарификации применима для звонков, за пределами Баку, Сумгаита и Абшеронского полуострова.

Компания Bakсell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите сайт bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых ею услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55.