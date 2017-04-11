В йеменской провинции Шабва не менее 15 человек стали жертвами столкновений

2017-04-11 16:54 | www.trend.az | 4

Не менее 15 человек погибли в результате столкновений мятежников из движения "Ансар Алла" и правительственных войск в йеменской провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости местный источник.

По словам источника, в провинции начались ожесточенные столкновения после того, как хуситам удалось захватить ряд позиций, которые раньше контролировали войска президента Мансура Хади.

"Столкновения проходили при непрерывном артобстреле с обеих сторон, который продолжался несколько часов… В результате обстрелов погибли 15 человек с обеих сторон", — заявил источник.