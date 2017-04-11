Cumhurbaşkanı Aliyev Abdullah Gül'ü kabul etti

2017-04-11 17:18 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumuhurbaşkanı Aliyev, Abdullah Gül ile, Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelerde yapılan görüşmeleri memnunlukla andı.

Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve başbakanlarının ilk ziyaretlerini Azerbaycan'a yaptıklarını ifade eden Gül, Azerbaycan'a her gelişinde, ülkenin devamlı geliştiğini kaydederek "Azerbaycan her zaman bizim kalbimizdedir" dedi.

Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk resmi ziyaretlerini Türkiye'ye yaptığını kaydederek, üst düzey yetkililerin bu şekilde ziyaretinin önemini vurguladı.

Görüş zamanı, Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'da son yıllarda yapılan kapsamlı reformlara ilişkin bilgi verdi.