Oramiral Bostanoğlu temaslarda bulunmak üzere Bakü'de
2017-04-11 17:36 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.
Oramiral Bostanoğlu, temaslar kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov'la bir araya gelmesi planlanıyor.
Ayrıca, temasları kapsamında Oramiral Bostanoğlu, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Haydar Aliyev adına Yüksek Askeri Okul'da ziyarette bulunacak.
Oramiral Bostanoğlu'nun temasları 14 nisana kadar sürecek.