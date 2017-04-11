В июне будет проведена встреча президентов Азербайджана и Польши

2017-04-11 16:22 | www.apa.az | 3

Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Польши Анжеем Дудой будет проведена встреча в июне.

Как сообщает АПА, об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский во время пресс-конференции, проведенной по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Надеюсь, что эта встреча вновь восстановит политическое, экономическое и военное сотрудничество. Для сотрудничества у нас есть большой потенциал», добавил он.

В.Ващиковский заявил, что установленные между Азербайджаном и Польшей много лет назад отношения затем были заморожены: «Сегодня мы ищем пути восстановления этих отношений. Надеюсь, эта встреча станет началом политических, экономических и культурных связей. Азербайджан является для нас интересным партнером».